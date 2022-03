Stellantis: Marinelli-Ricotta (Fiom), ulteriori 500 esuberi e ammortizzatori sociali, non condividiamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - proseguono i due esponenti della Fiom - vista la motivazione di gestione di una crisi temporanea, la FIOM ritiene che si potevano utilizzare gli strumenti straordinari di cassa integrazione messi a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi determinata dal conflitto in Ucraina. L’azienda ha scelto di rimettere in discussione quanto stabilito negli accordi precedenti. Rivendichiamo l’accordo del 25 giugno nel suo complesso ma le azioni messe in campo dall’azienda preoccupano per la tenuta occupazionale dello stabilimento e dell’intera area industriale. La Fiom convocherà le assemblee per discutere con le lavoratrici e i lavoratori quanto sta avvenendo nello stabilimento, nell’area industriale e più in generale nel settore. Nel contesto in cui ci troviamo è necessario che si apra un confronto, come chiesto unitariamente all’amministratore delegato, che faccia chiarezza sul futuro occupazionale e produttivo dello stabilimento, come di tutto il gruppo", concludono. (Rin)