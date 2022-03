Ucraina: Casa Bianca, giovedì Biden annuncerà assieme ad alleati nuove sanzioni contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà giovedì un pacchetto di nuove sanzioni contro la Russia elaborato assieme ai partner occidentali. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza della Casa Bianca, Jake Sullivan, anticipando alcuni dei motivi della missione che Biden sta per compiere in Europa. Il presidente "si unirà ai nostri partner nell'imporre ulteriori sanzioni alla Russia, e per inasprire quelle esistenti", ha detto Sullivan in un punto stampa. Il consigliere non ha fornito dettagli precisi sulla misura segnalando che l'annuncio ufficiale sarà fatto giovedì. Sullivan ha però sottolineato che si lavorerà per "impedire che le sanzioni attuali siano evase", compreso "qualsiasi tentativo da parte di altro Paese di aiutare" Mosca ad eluderle. Inoltre verranno comunicate azioni comuni per ridurre la dipendenza occidentale dal petrolio russo. Sullivan ha anche segnalato che la Casa Bianca non ha trovato nessuna prova che la Cina stia fornendo al momento, equipaggiamento militare al Cremlino. (Nys)