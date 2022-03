Argentina: crisi del debito, ministro Guzman in Francia per riunione con Club di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver siglato l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per il rifinanziamento del debito di 45 miliardi di dollari e riprogrammato al 31 marzo due scadenze che l'Argentina avrebbe dovuto affrontare il 21 e 22 marzo di questa settimana, il ministro dell'Economia, Martín Guzmán, è oggi in Francia per portare avanti i negoziati sul debito, questa volta, con il Club di Parigi. Secondo quanto si legge in una nota del governo di Buenos Aires, Guzman ha oggi in agenda l'incontro con Emmanuel Moulin, il presidente del Club di creditori con il quale l'Argentina aveva raggiunto nel giugno dello scorso anno "una moratoria" fino al 31 marzo 2022. L'intesa aveva impedito il default e aveva comportato uno sgravio finanziario per l'Argentina di 2 miliardi di dollari. (segue) (Abu)