Argentina: crisi del debito, ministro Guzman in Francia per riunione con Club di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel corso del suo soggiorno a Parigi, riferisce la nota, il ministro Guzman parteciperà a una riunione ministeriale presso l'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), che riunisce le massime autorità energetiche dei paesi membri per "coordinare l'azione in mezzo alla crisi energetica globale. Al margine dell'appuntamento con l'Aie, il ministro argentino incontrerà anche rappresentanti di aziende del settore energetico. Proprio quello dell'energia rappresenta uno dei principali settori sui quali punta il governo argentino per riordinare la propria bilancia commerciale. "Nel prossimo futuro la questione energetica avrà un'importanza centrale, per il nostro governo rappresenta un obiettivo chiave per il riequilibrio di tutta la situazione economica", aveva affermato lunedì Guzman. (segue) (Abu)