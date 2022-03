Ambiente: Fontana, su risorsa idrica impegno comune, urgente e condiviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valencia ieri e oggi Dakar "testimoniamo l’impegno internazionale a porre il tema della scarsità idrica ed i suoi effetti devastanti sulle esigenze legate all’acqua potabile e alla sanificazione quale ineludibile priorità nell’agenda internazionale". Lo ha dichiarato la sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana. "Il cambiamento climatico, di cui peraltro il Mediterraneo occidentale registra gli effetti più parossistici, già evidenziato nella dichiarazione sulla 'water security' di Valencia nel Dialogue 5+5 del 9 e 10 marzo, l’esigenza di sanificazione drammaticamente esasperata dalla pandemia da Covid-19, gli interventi urgenti legati al riuso e alla desalinizzazione dell’acqua rappresentano il tessuto comune di un dossier globale in cui l’Italia è, e resta, in prima linea. La preoccupazione oggi è legata non solo al nostro sviluppo futuro fortemente coniugato alla disponibilità di acqua, alla qualità dei suoli e del cibo, inscindibilmente legata all’acqua quale bene comune, ma anche al tema della necessità urgente di misure per la gestione dell’acqua al fine di prevenire ulteriori conflitti o tensioni tra paesi che spesso condividono lo stesse fonti di approvvigionamento. Tutelare la risorsa idrica è necessaria per la nostra salute così come per preservare la biodiversità e porta con sé - come ribadito in ogni sede - partecipazione e inclusione sociale. Prendere atto della situazione di emergenza legata alla scarsità idrica significa riconoscere quale obiettivo globale l’accesso ad ognuno all’acqua potabile di qualità, assicurando la pace e lo sviluppo economico e sociale così come evidenziato dalla partecipazione del Governo italiano al 9 Forum mondiale sull’acqua in corso in queste giornate a Dakar", conclude. (Rin)