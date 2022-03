Energia: Expo Oil & Gas Argentina, Ypf stima raddoppio produzione entro 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale argentina Ypf prevede di aumentare la sua produzione di greggio nei prossimi cinque anni per raggiungere circa 450.000 barili al giorno. Lo ha affermato il presidente dell'azienda a capitali misti, Sergio Affronti, nel suo intervento alla giornata inaugurale della Expo Oil & Gas di Buenos Aires. "Il nostro obiettivo è raddoppiare la nostra attuale produzione in cinque anni", ha affermato Affronti. Ypf attualmente estrae circa 220.000 barili al giorno (bpd) e in questo modo punterebbe a raggiungere i 450.000 bpd entro il 2026. L'Ad della principale compagnia petrolifera dell'Argentina ha ribadito inoltre che gli investimenti per il 2022 raggiungeranno i 3,8 miliardi di dollari, con 1,6 miliardi di dollari diretti allo sviluppo dei pozzi nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta, quarta riserva di petrolio di scisto e secondo giacimento di gas di scisto al mondo. (segue) (Abu)