Energia: Expo Oil & Gas Argentina, Ypf stima raddoppio produzione entro 5 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il ministro dell'Economia, Martin Guzman, aveva affermato dallo stesso palco che per il governo "il settore dell'energia è quello che ha le maggiori potenzialità trasformatrici della struttura economica argentina" e che viene considerato all'interno di "una visione più ampia di quella settoriale". "Nel prossimo futuro la questione energetica avrà un'importanza centrale, per il nostro governo rappresenta un obiettivo chiave per il riequilibrio di tutta la situazione economica", ha aggiunto. Il ministro ha affermato che soprattutto per quanto riguarda il bacino non convenzionale di Vaca Muerta "è necessaria una scala di produzione maggiore per aumentare anche lo sviluppo degli investimenti". Ad ogni modo su questo fronte secondo Guzman si osserva "un andamento virtuoso" anche grazie alle politiche di incentivi adottate negli ultimi anni. (segue) (Abu)