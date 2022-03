Energia: Expo Oil & Gas Argentina, Ypf stima raddoppio produzione entro 5 anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio in Argentina nel 2021 è stata la più alta degli ultimi dieci anni. E' quanto emerge dai dati diffusi a febbraio dal governo in una nota. In base alle cifre ufficiali emerge che la produzione media giornaliera nell'anno ha raggiunto i 559 mila barili, miglior dato osservato dall'anno 2012. La tendenza alla crescita della produzione si è confermata anche nel mese di gennaio 2022, con una media di 570 mila barili giornalieri (+2 per cento rispetto a dicembre e +15 per cento su anno). Il sottosegretario all'Energia, Dario Martinez, ha celebrato il risultato sottolineando che "il settore degli idrocarburi è uno dei motori produttivi dell'Argentina" e che "questi numeri significano più posti di lavoro e più imprese che partecipano all'attività con lo sviluppo di settori legati all'indotto". (segue) (Abu)