Ucraina: Cremlino, colloquio Putin-Macron su negoziati in corso tra Kiev e Mosca

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo francese Emmanuel Macron hanno discusso della situazione in Ucraina e dei negoziati in corso tra Mosca e Kiev. E' quanto riferisce una nota del Cremlino, dando conto del colloquio telefonico avvenuto oggi. "Uno scambio di vedute completo sulla situazione riguardo l'Ucraina, inclusi i negoziati in corso tra i rappresentanti russi e ucraini, è continuato", si legge in una nota del Cremlino, che precisa come la conversazione odierna sia avvenuta su iniziativa della parte francese. (Rum)