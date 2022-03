© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un impegno dedicato all'informazione e alla comprensione di fatti e avvenimenti" Lara Magoni

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione della Telepass Milano Marathon.Palazzo Reale, Sala delle Otto Colonne (ore 11:30)REGIONEL'assessore regionale all'autonomia e cultura, Stefano Bruno Galli, interviene alla conferenza stampa promossa dall'Università dell'Insubria per presentare le iniziative celebrative del sesto centenario della nascita della “città ideale” di Castiglione Olona e della fondazione della sua Collegiata.Rettorato Università dell'Insubria, Sala Consiglio, via Ravasi, 2 (ore 11)L'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della “Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia”, evento dedicato alla promozione e commerciale del turismo lacustre, in programma a Brescia dal 23 al 27 marzo.Camera di Commercio di Brescia, Sala Consiliare, via Einaudi, 23 (ore 10)L'assessore all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi partecipa all'inaugurazione del nuovo ciliegeto della Balossa. Sono presenti il presidente del Parco Nord Milano, Marzio Marzorati, e i sindaci della zona.Azienda agricola CiliegiaMI, via Balossa, 51 Novate Milanese (ore 14)VARIETavola rotonda “Circular Economy Summit-Intelligenza Artificiale e modelli di Economia Circolare: verso un ecosistema industriale rigenerativo” organizzato da Fiera Milano. Figure istituzionali (MacArthur Foundation, Commissione europea, il Ministero della transizione ecologica) e ceo di grandi realtà italiane e internazionali, raccontano come stanno rinnovando i loro modelli industriali.Diretta streaming (ore 9:30)"Milano 2023": Mondiali di scherma. Presentazione della partnership fra Comitato organizzatore, Automobile Club Milano, e Confcommercio Milano. Intervengono: Marco Fichera, presidente del Comitato organizzatore di "Milano 2023", con il vicepresidente Maurizio Novellini e i componenti del Comitato Joelle Piccinino, Giuseppe Zalum e Giovanni Bruno; Marco Riva, presidente Coni Lombardia; Geronimo la Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, con il direttore Alberto Ansaldi; Simonpaolo Buongiardino, componente di Giunta e consigliere di Confcommercio Milano, con il segretario generale Marco Barbieri.Confcommercio Milano, sala Pavoni, corso Venezia 47 (ore 11)Bloomberg Italy Capital Markets Day 2022. Intervengono, tra gli altri, il ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, il ceo di Tim Pietro Labriola, l'ad e dg di Cassa depositi e Prestiti Dario Scannapieco, l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, il Founder & Ceo di illimity Corrado Passera e il ceo della Marcegaglia Group, Emma Marcegaglia.Mudec, Via Tortona 56 (ore 14:30) (Rem)