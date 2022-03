Egitto: Autorità Canale Suez aumenta pedaggi per le petroliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità egiziana del Canale di Suez ha annunciato oggi che aumenterà temporaneamente una sovrattassa applicata alle petroliere cariche e alle petroliere che transitano nel canale in entrambe le direzioni al 15 per cento dal precedente 5 per cento a partire dal primo maggio. In una nota, l’Autorità ha affermato che le petroliere scariche e le navi cisterna per prodotti petroliferi che transitano nel Canale in entrambe le direzioni sono ancora tenute a pagare un supplemento del 5 per cento rispetto ai normali diritti di transito. I cambiamenti sono "in linea con la crescita significativa del commercio globale, il miglioramento dell'economia delle navi, lo sviluppo delle vie navigabili del Canale di Suez e il potenziamento del servizio di transito”, si legge nella nota. Anche la sovrattassa applicata alle navi cisterna per il trasporto del Gpl, cariche o zavorrate, alle navi cisterna per prodotti chimici e ad altre navi cisterna per rinfuse liquide sarà aumentata al 20 per cento dal precedente 10 per cento rispetto alle normali imposte di transito. L'Autorità ha anche affermato che cambierà la sovrattassa applicata alle navi cariche e con zavorra alla rinfusa che transitano nel Canale in entrambe le direzioni, portandola al 10 per cento, rispetto alle normali tariffe, mentre la sovrattassa applicata alle altre navi è stata modificata al 14 per cento dal 7 per cento. "Questi supplementi sono temporanei e possono essere modificati o annullati in base alle condizioni del mercato dell'industria marittima", afferma una circolare dell'Autorità del canale. Il Canale di Suez ha registrato un aumento delle entrate del 15,1 per cento a febbraio a 545,5 milioni di dollari.(Cae)