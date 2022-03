Ucraina: Conte, nessun malessere complessivo nel Movimento su intervento Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nessun malessere complessivo: oggi c'è stata una presenza significativa del Movimento 5 stelle in Parlamento” in occasione dell’intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di Porta a porta che andrà in onda questa sera su Rai1. “Ci sono state due o tre posizioni” di dissenso “anticipate”, ha ricordato Conte sottolineando come l’intervento di Zelensky sia stato “importante, un prova di grande dignità”. (Rin)