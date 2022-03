Governo: Conte, se Petrocelli non vota fiducia si pone fuori da Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se Petrocelli dichiara oggi, a dispetto del ruolo che ha avuto fino ad ora, che non appoggerà più questo governo, che non si riconoscerà più in questo governo, evidentemente si pone fuori, per scelta personale, dal Movimento”. Così il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della registrazione della puntata di Porta a porta che andrà in onda questa sera su Rai1. “Il senatore Petrocelli fraintende la linea univoca e chiara del Movimento: noi non siamo stati mai mediatori, abbiamo sempre avuto una posizione di parte” ovvero che “non si può essere indifferenti, a metà strada, in un conflitto del genere, anzi”, ha aggiunto. (Rin)