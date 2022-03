Medio Oriente: Egitto, Israele ed Emirati discutono risposta congiunta a conseguenze crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, il premier israeliano Naftali Bennett e il principe ereditario dell’emirato di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hanno discusso all’incontro trilaterale, ospitato nella città egiziana di Sharm el Sheikh, una “risposta congiunta” per affrontare le ripercussioni della crisi ucraina e avviare un coordinamento per affrontare le conseguenze di un eventuale accordo sul nucleare. Secondo quanto riferito ad “Agenzia Nova”, dall’ex viceministro degli Esteri egiziano, Hussein Haridi, i tre leader si sono incontrati per coordinarsi sulle ripercussioni della crisi ucraina e per discutere in merito alla polarizzazione in atto nell'arena globale. Secondo Haridi, Emirati Arabi Uniti e Israele vogliono lavorare con l'Egitto sul dossier iraniano in particolare a seguito delle voci di una eventuale rimozione dei Guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran) dalla lista Usa delle organizzazioni terroristiche in caso del raggiungimento di un’intesa con gli Stati Uniti per il ripristino dell’accordo sul nucleare. I tre leader hanno discusso anche della questione palestinese. Haridi ha precisato che tale punto "non è stato menzionato nella dichiarazione finale a causa di considerazioni politiche e di partiti all'interno di Israele". L'Egitto, ha aggiunto “non può partecipare a un incontro di tale portata senza discutere la questione palestinese". In merito alle conseguenze economiche della crisi ucraina, fonti che hanno chiesto l’anonimato, hanno rivelato ad “Agenzia Nova” che i tre leader hanno esaminato le modalità per prevenire a livello regionale eventuali disordini a causa degli aumenti dei prodotti alimentari legati alla carenza di forniture di grano da Russia e Ucraina. (segue) (Cae)