Medio Oriente: Egitto, Israele ed Emirati discutono risposta congiunta a conseguenze crisi ucraina (2)

- La visita di Bennett e Al Nahyan giunge mentre l’Egitto sta lavorando per ricevere sostegno economico dai partner regionali, in particolare i Paesi del Golfo, per affrontare la crisi economica derivante dalla guerra in Ucraina. Ieri la Banca centrale egiziana ha aumentato i tassi di interesse per la prima volta dal 2017, mentre la sterlina egiziana si è fortemente indebolita sul dollaro statunitense. Fitch Ratings ha avvertito che il conflitto in Ucraina causerà "una riduzione degli afflussi turistici, un aumento dei prezzi dei generi alimentari e maggiori sfide finanziarie" nel Paese. In questo contesto, il fondo di investimento emiratino Adq starebbe negoziando con Il Cairo un investimento di circa 2 miliardi di dollari acquistando partecipazioni statali in alcune società, inclusa la più grande banca quotata della nazione nordafricana. Parte dell'accordo con Adq dovrebbe prevedere infatti l'acquisto di circa il 18 per cento di Commercial International Bank e partecipazioni in altre quattro società quotate. (segue) (Cae)