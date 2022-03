Sanità: Zingaretti, con Pnrr rendere universale il diritto alla salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- L'investimento di 673 milioni di euro per la sanità del Lazio con i fondi del Pnrr "ha come obiettivo finale quello di costruire un mix tra l'articolo 3 e il 32 della Costituzione, ovvero rimuovere le disuguaglianze e tutelare per tutti il diritto alla salute, perché la democrazia non può vivere in un perenne aumento delle disuguaglianze. Per la sanità del Lazio sarà un salto di qualità, perché è fondamentale rendere veramente universale il diritto alla salute, dare sicurezza per essere vicino ai bisogni delle persone". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo all'evento "La nuova sanità del territorio più vicina alle persone per ridurre le diseguaglianze", organizzato all'ospedale San Giovanni di Roma, insieme al ministro della Salute Roberto Speranza e all'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Con le risorse del Pnrr dobbiamo rafforzare la democrazia che spesso non riesce a includere e dare cittadinanza". Per Zingaretti "questo si può fare con una buona spesa pubblica. Dobbiamo dare sicurezza alle persone, come accaduto durante la pandemia e non dobbiamo dimenticare la lezione del Covid: essere come politica sanitaria vicino alle persone", ha concluso Zingaretti. (Rer)