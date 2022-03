Energia: Bonomi, governo non interviene strutturalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'aumento dei costi dell'energia, "la nostra valutazione politica è che il governo sta cercando di intervenire, ma solo sugli aspetti congiunturali e non strutturali". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo a Zapping su Rai Radio1. "L'ultimo provvedimento - ha spiegato - conferma la tesi di Confindustria: noi sostenevamo che era necessario fare un'operazione di trasparenza, sulla base dei reali prezzi di approvvigionamento vigenti sul mercato del gas, e inserire quindi un tetto al prezzo del gas, possibilmente a livello Ue ma almeno in Italia per evitare casi di speculazione", scongiurando così "all'origine l'effetto di extra profitti".(Rin)