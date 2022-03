Covid: Meloni, dati su ventilazione meccanica danno ragione a Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ventilazione meccanica "controllata nelle scuole abbatte il rischio contagio da Covid fino all'82,5 per cento. È il dato che emerge dallo studio condotto sul campo dalla Fondazione Hume presieduta da Luca Ricolfi in collaborazione con la Regione Marche". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "I risultati che emergono da questa analisi sono evidenti e danno ragione a Fratelli d'Italia e al governatore Francesco Acquaroli: i primi a credere e ad investire in questa tecnologia per combattere la pandemia e a chiedere un intervento mirato e strutturale prima al governo Conte e poi al governo Draghi. Speriamo che di fronte a questi numeri l'Esecutivo capisca che per fronteggiare il Covid sono queste le misure da utilizzare, non il green pass o altri provvedimenti che limitano la libertà".(Rin)