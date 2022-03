Ucraina: von der Leyen, crisi si estende ben oltre l'Europa, rischio di carestie nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 3,5 milioni di persone hanno già lasciato l'Ucraina: è in corso la peggiore crisi umanitaria da decenni sul territorio europeo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento oggi al Forum umanitario europeo. "Le conseguenze dell'aggressione del Cremlino all'Ucraina si estendono ben oltre l'Europa. L'Ucraina è il granaio del mondo. L'Ucraina da sola fornisce oltre la metà delle forniture di grano del Programma alimentare mondiale. Paesi come la Somalia si affidano interamente all'Ucraina ed alla Russia per le loro importazioni di grano", ha osservato von der Leyen, secondo cui la "guerra fatta dal Cremlino" sta danneggiando la sicurezza alimentare in tutto il mondo. "Mai nella storia del mondo ci sono stati così tanti rifugiati", ha proseguito la presidente dell'esecutivo europeo menzionando altre guerre in corso come nello Yemen, in Siria ed in Myanmar. "Rischiamo di entrare in una nuova era di carestia in troppe parti del mondo", ha aggiunto individuando un altro problema pressante negli effetti del cambiamento climatico. Von der Leyen ha infine evidenziato che l'Ue ha stanziato oltre 2,5 miliardi di euro fino al 2024 per aiutare le regioni più colpite dall'insicurezza alimentare ed ha invitato le altre organizzazioni internazionali a fare altrettanto.(Beb)