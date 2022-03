© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che abbia sbagliato chi non era in Aula" ad ascoltare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite a diMartedì in onda stasera su La7. "Mi sembra che fossero parecchi e troppi", ha aggiunto.(Rin)