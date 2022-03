Milano: Carabinieri, arrestano per omicidio il figlio della donna spagnola uccisa questa mattina a Cologno Monzese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Questa sera i Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato per il reato di omicidio volontario aggravato, il figlio 28enne della donna di origini spagnole trovata uccisa queasta mattina a Cologno Monzese. Il giovane, impiegato e incensurato, avrebbe ucciso la donna al culmine di una violenta discussione scoppiata tra le mura di casa, avrebbe ucciso, procurandole profonde ferite da arma da taglio al torace. Alle prime luci dell’alba, i militari della Tenenza di Cologno Monzese, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Sesto San Giovanni e al personale del 118, allertati da alcuni condomini che sentivano urla e rumori provenire dall’appartamento della famiglia, sono intervenuti in via Bergamo, nella frazione di San Maurizio al Lambro di Cologno Monzese. Giunti sul posto, i sanitari hanno constatato il decesso della donna, mentre i militari hanno immediatamente posto in sicurezza il figlio – in evidente stato di shock – e hanno fornito assistenza alle due sorelle del ragazzo, gemelle di 23 anni, entrambe affette dalla sindrome di down. Durante l’esecuzione dei rilievi del caso, eseguiti dalla sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di Milano, il ragazzo, in forte stato di agitazione, è stato affidato alle cure dei sanitari, mentre le due sorelle, in attesa di essere sentite dal magistrato della Procura di Monza che coordina le indagini, sono state assistite da personale dell’Arma. Il fermato, all’esito di una valutazione psichiatrica, è stato trattenuto presso l’ospedale di Sesto San Giovanni, dove permarrà, piantonato dalle Forze dell’Ordine, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rem)