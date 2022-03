Lombardia: approvata risoluzione per il contrasto alla droga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parliamo di una piaga gravissima - ha sottolineato la Presidente della Commissione Monica Forte - che colpisce soprattutto i giovani tra i 14 e i 30 anni che rappresentano ben il 58 per cento degli utilizzatori. Il consumo di stupefacenti in sé non desta più allarme sociale come in passato se non per i fenomeni di microcriminalità e di insicurezza che sono generalmente connessi allo spaccio. Dobbiamo cambiare – ha proseguito Forte – l’approccio culturale cercando di ridurre la domanda di stupefacenti, individuando le cause sociali e psicologiche che ne determinano la sua continua crescita, adeguando mezzi tecnologici, soggetti coinvolti e metodologie di lavoro". “Fondamentali – ha spiegato il relatore Alex Galizzi in aula - saranno il rafforzamento delle sinergie con i servizi contro le dipendenze delle ASST e con le associazioni del terzo settore che si occupano di educazione e contrasto alle dipendenze. La risoluzione impegna inoltre la Giunta a sostenere la ricerca scientifica per affinare il drug checking, ovvero il monitoraggio delle nuove sostanze immesse sul mercato, e la lotta informatica allo smercio di sostanze proibite che avviene sul cosiddetto dark web”.Infine la Vice Presidente del Consiglio Francesca Brianza ha evidenziato come “questo strumento si pone l’obiettivo di affrontare l’emergenza sicurezza a 360 gradi, non solo quindi attraverso l’impiego di nuove tecnologie e migliorando la sinergia con le forze dell’ordine, ma coinvolgendo attivamente la popolazione mediante la realizzazione di infrastrutture che permettano ai cittadini di riappropriarsi di spazi pubblici e aree verdi togliendole, di fatto, al controllo degli spacciatori”. (Com)