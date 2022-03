Metro C: assessore Roma, Maria Lucia Conti Commissario nomina di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maria Lucia Conti nuovo Commissario straordinario del Governo per la realizzazione della Metro C e delle quattro nuove linee tranviarie per il Giubileo è una nomina di altissimo livello". Lo dichiara in una nota Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. "La nomina di Maria Lucia Conti rappresenta un'ottima notizia per Roma - aggiunge Patanè - sia per le sue grandi capacità che per la conoscenza della città e sarà certamente una risorsa importante in grado di dare forza ai progetti di cui si occuperà, a cominciare dalle opere importanti che dovremo realizzare entro il Giubileo: le due nuove stazioni della Linea C, Amba Aradam e Colosseo, e le quattro nuove linee tranviarie, Termini-Vaticano-Aurelia, Verano-Tiburtina, Togliatti e Termini-Giardinetti-Tor Vergata. Ringrazio la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati – conclude Patanè - anche per la volontà di far ripristinare la norma sui lotti costruttivi che potrebbe avere, tra le altre cose, una funzione importante e strategica nel completamento della Linea C della metropolitana di Roma". (Com)