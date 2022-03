Roma: Bonafoni (LZ), bene mozione su fine vita approvata da Assemblea Capitolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mozione approvata oggi dall'Assemblea Capitolina per chiedere al Parlamento di approvare una legge sulla morte volontaria medicalmente assistita è un atto giusto, che riconosce l'urgenza di una norma sul fine vita, capace di riconoscere e tutelare soprattutto i diritti dei malati". Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti. "Grazie alla consigliera Tiziana Biolghini che ha promosso la mozione, assicurando che su questa questione così importante anche l'Aula Giulio Cesare potesse dibattere ed esprimersi in modo chiaro. Condivido pienamente le sue parole di commento: prendere posizione e approvare una legge che tuteli i malati è un atto di civiltà". (Com)