Sanità: Speranza, obiettivo primi in Europa per assistenza domiciliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- "L'Italia entro il 2026 vogliamo che diventi il primo paese d'Europa arrivando al 10 per cento dell'assistenza sanitaria domiciliare". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza intervenendo all'evento "La nuova sanità del territorio più vicina alle persone per ridurre le diseguaglianze", organizzato all'ospedale San Giovanni di Roma, insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Quest'anno come governo abbiamo previsto il Pon salute di 625 milioni per ridurre disuguaglianze: per la prima volta quindi la salute entra nella storia della programmazione", ha spiegato Speranza.(Rer)