Ucraina: ex premier Timoshenko, non bisogna "disarmare" il Paese

- Non bisogna "disarmare l'Ucraina" perché le negoziazioni in corso con la Russia "non daranno nessun risultato". Lo ha detto l'ex primo ministro ucraino, Yulia Tymoshenko, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Monde". "L'unica soluzione è la vittoria", ha affermato Timoshenko. Secondo l'ex premier, il presidente russo Vladimir Putin "andrà fino alla fine" perché "vuole conquistare militarmente l'Ucraina". In merito all'atteggiamento del presidente Volodymyr Zelensky, Timoshenko afferma che gli ucraini possono essere "fieri" di lui. Il capo dello Stato ucraino ha "dimostrato le sue capacità di leader", ha aggiunto l'ex premier, sottolineando che Zelensky "merita rispetto". (Frp)