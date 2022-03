Roma: Carpano (LC), ok da Aula su mozione per intitolare luogo a vittime Eccidio Porzûs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Soddisfazione per l’approvazione della mozione che impegna il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri ad intitolare un luogo pubblico della città alle vittime dell’Eccidio di Porzûs dove furono uccisi, tra i 17 partigiani fucilati dalla brigata Garibaldi Natisone, Gastone Valente, Guido Pasolini (fratello di Pier Paolo Pasolini) e la medaglia d’oro al valore militare Francesco De Gregori, zio dell’omonimo cantautore". Lo dice in una nota il consigliere capitolino della lista civica Calenda, Francesco Carpano. "Roma è tenuta a commemorare eventi che riguardano tutta la comunità nazionale, andando anche oltre il suo territorio, e il sacrificio delle vittime dell’eccidio di Porzus appartiene a tutto il paese - aggiunge -. Ringrazio il sindaco Gualtieri per aver concesso, a febbraio di quest’anno, il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale alla cerimonia di commemorazione dell’Eccidio organizzata, come ogni anno, dall’Associazione Partigiani Osoppo”, conclude Carpano. (Com)