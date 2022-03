© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies ha annunciato che bloccherà l'acquisizione di petrolio e di prodotti petroliferi dalla Russia "al massimo entro la fine dell'anno". In un comunicato il gruppo francese ha spiegato che prenderà "misure complementari" per far fronte "all'aggravamento del conflitto" in Ucraina.(Frp)