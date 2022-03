© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà a Maria Bertone, direttore di 'Cronache di Napoli' e 'Cronache di Caserta', per le pesanti intimidazioni subite. Minacce inaccettabili che condanno con forza". Lo afferma in una nota il presidente della Camera, Roberto Fico. (Com)