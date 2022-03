Germania: governo ha accettato prezzo gonfiato per nuovi rifornitori Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha accettato “un prezzo notevolmente gonfiato” per le due unità che dovranno sostituire le navi da rifornimento della Marina militare tedesca “Rhoen” e “Spessart”, in servizio da 45 anni. È quanto afferma il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, secondo cui queste due navi sono “decrepite e insicure, soprattutto costose a causa della frequente necessità di lavori” nonché “tecnicamente antiquate”. Il prezzo per la sostituzione era originariamente stimato a 568 milioni di euro. Tuttavia, il ministero della Difesa tedesco e la commissione Bilancio del Bundestag avrebbero accettato un totale aumentato a 870 milioni di euro nell'offerta di Naval Vessels Luerssen (Nvl), la società di cantieristica navale di Brema che nel giugno del 2021 ha vinto l'appalto per la realizzazione delle due nuove navi da rifornimento destinate alla marina della Germania. Tutto ciò sarebbe avvenuto nonostante gli avvertimenti della Corte dei conti federale (Brh) e dell'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell'informazione e il sostegno operativo della Bundeswehr (Baainbw). Secondo la “Sueddeutsche Zeitung”, il caso della “Rhoen” e della “Spessart” mostra come il ministero della Difesa tedesco abbia gestito in maniera inefficace il proprio bilancio. Inoltre, la vicenda getta luce sul ruolo del Baainbw e su come il governo federale abbia dato preferenza all'industria tedesca in una gara d'appalto pubblica, “contrariamente ai principi dell'economia”. (segue) (Geb)