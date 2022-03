Germania: governo ha accettato prezzo gonfiato per nuovi rifornitori Marina militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia la “Rhoen” sia la “Spessart” sono prive del doppio scafo esterno, richiesto dal diritto internazionale per la protezione dall'inquinamento in mare da parte delle navi cisterna. Le due unità hanno quindi navigato con “un permesso speciale”. Nel 2016, il ministero della Difesa tedesco ha incaricato il Baainbw di formulare i requisiti per le navi che avvicenderanno la “Rhoen” e la “Spessart”. Questo ufficio ha, quindi, redatto un preventivo di spesa. Nel 2017, la stima ammontava a 568 milioni di euro. Sulla base di questo calcolo, nel luglio 2019, lo Stato maggiore della Difesa tedesco ha deciso a favore dell'acquisizione di due nuove navi da rifornimento, successivamente denominate Classe 707. Nel 2020, è stato pubblicato il relativo bando di gara, a cui sono stati ammessi esclusivamente cantieri navali tedeschi. La Difesa si è giustificata affermando che si tratta di navi da guerra. A giugno dello scorso anno, Nvl si è aggiudicata l'appalto con un prezzo da 870 milioni di euro. L'azienda aveva chiesto una somma maggiore ma, al fine di abbassare il prezzo, la marina tedesca avrebbe accettato restrizioni sulle dotazioni delle nuove unità. Nel 2024, la Germania otterrà quindi navi da rifornimento “troppo care e con attrezzature ridotte”. Inoltre, il governo federale ha stanziato una riserva da 43 milioni di euro per “imprevisti” riguardanti l'acquisizione. (segue) (Geb)