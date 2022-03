Germania: governo ha accettato prezzo gonfiato per nuovi rifornitori Marina militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, il Brh aveva già avvertito dei costi del progetto in una relazione riservata alla commissione Bilancio del Bundestag, prima che la decisione venisse assunta. Nel documento, visionato dalla “Sueddeutsche Zeitung”, si denuncerebbe “un'offerta molto costosa” da parte di Nvl per navi con “capacità limitate”. La magistratura contabile della Germania segnalava poi “notevoli dubbi” sulla proposta dei cantieri di Brema, con i termini del contratto “sfavorevoli” per il governo federale. Inoltre, il Brh criticava il fatto che la Bundeswehr avesse “rinunciato a una procedura di appalto aperta senza motivo convincente”. In seguito, la commissione Bilancio del Bundestag ha avviato una revisione dei prezzi da parte del Baainbw, giunto alla conclusione che il totale richiesto da Nvl fosse “chiaramente eccessivo”. Dopo il riesame, i revisori hanno raccomandato ai superiori di dichiarare “fallita la conclusione del contratto con Nvl e di rimettere il progetto in appalto in tutta Europa”. Tuttavia, la direzione per la marina del Baainbw avrebbe ignorato questa valutazione, suggerendo al ministero della Difesa tedesco di accettare il prezzo chiesto da Nvl. In caso contrario, vi sarebbero stati “effetti negativi sulla prontezza operativa” delle forze navali della Germania. (Geb)