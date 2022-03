Covid: Speranza, pandemia non è finita, mantenere mascherine al chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia non è finita. Ma oggi abbiamo gli strumenti per gestirla in maniera diversa". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un evento all'ospedale San Giovanni di Roma. "Il dato delle vaccinazioni è molto incoraggiante, ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad avere attenzioni, in modo particolare sull'utilizzo delle mascherine al chiuso e poi continuare a fare le terze dosi e anche la prima per chi non si è ancora vaccinato", ha concluso il ministro. (Rer)