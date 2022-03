Ucraina: Tajani (FI), obiettivo sia autosufficienza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dell'Unione europea deve essere quello dell'autosufficienza alimentare. Lo ha detto il coordinatore nazionale ed eurodeputato di Forza Italia, Antonio Tajani, a Bruxelles. "Sulla crisi alimentare noi proponiamo una strategia europea che possa permettere di ridurre i costi", "siamo assolutamente favorevoli ai corridoi verdi, noi in Italia importiamo il 60 per cento del frumento di cui il 5 per cento circa viene da Russia e Ucraina, ma i prezzi lievitano proprio perché c'è carenza", ha detto. "Naturalmente proponiamo, nell'ambito del nuovo Recovery Plan che riteniamo indispensabile per la politica energetica, la politica della Difesa, per il sostegno ai rifugiati, per la ricostruzione del Ucraina, di aggiungere anche una parte destinata all'agricoltura", ha specificato Tajani. "Questo lo si può fare utilizzando il sistema dei bond come è stato fatto con il Recovery per la crisi del Coronavirus. Ma l'obiettivo finale deve essere quello dell'autosufficienza alimentare, deve essere un obiettivo strategico. Non possiamo aspettare le crisi, ma dobbiamo fare di più", ha sottolineato il coordinatore nazionale di Forza Italia. "Per questo diciamo di sospendere la Pac (la politica agricola comune), di rivedere alcune cose della Farm to Fork (la strategia dal produttore al consumatore), sempre con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, ma siamo anche convinti che l'agricoltore sia il miglior difensore dell'ambiente", ha evidenziato. (Beb)