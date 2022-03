Algeria: prefetto provincia Illizi, valico frontiera con Libia è pronto per esser riaperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valico di frontiera di Al Dabdab, tra Algeria e Libia, è pronto per essere riaperto. Lo ha dichiarato il prefetto della provincia algerina di Illizi, Ahmed Belhaddad Amoul, secondo il quale il valico è in attesa della riapertura ufficiale, favorendo il commercio tra i due Paesi. Il valico di frontiera è chiuso dal 2014 a causa degli eventi in Libia. Il prefetto, accompagnato da diversi funzionari locali, ha visitato la base logistica della società algerina Logitrans (trasportatore di merci), che dovrebbe occuparsi delle esportazioni verso la Libia, dopo l'apertura delle frontiere. La base logistica include la sede della banca esterna dell'Algeria e i servizi doganali.(Ala)