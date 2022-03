Molise: il Consiglio regionale ha ricordato oggi l’ex consigliere Vittorio Rizzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presieduto dal vicepresidente di turno, Gianluca Cefaratti, si è riunito oggi il Consiglio regionale. In apertura di seduta il presidente Cefaratti ha ricordato la figura dell'ex consigliere, assessore e sindaco di Campobasso, Vittorio Rizzi, scomparso in queste ore. L'Assemblea ha quindi rispettato in suo onore un minuto di silenzio. Il Consiglio ha poi iniziato ha quindi iniziato l'esame di alcune proposte di legge, di iniziativa della Giunta regionale, riguardanti il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Le proposte di legge sono state presentate all'Aula dal relatore e presidente della prima Commissione permanente, Andrea Di Lucente. A nome dei rispettivi gruppi consiliari, Pd e M5s, i consiglieri Fanelli e Greco hanno dichiarato, motivandola, la non partecipazione al voto. Sono seguiti gli interventi del consigliere Primiani e del presidente della Giunta Toma. (Gru)