Lombardia: De Corato, Giunta approverà risoluzione contro spaccio droga, impegnati in contrasto con misure efficaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermo la totale condivisione, da parte della Giunta, di tutti i punti citati nella proposta di Risoluzione sul fenomeno dello spaccio e dell'abuso di droghe, e aggiungo che la nostra volontà è quella di estirpare il problema del traffico di sostanze stupefacenti nel territorio lombardo e di contrastarlo con misure efficaci". La ha detto Riccardo De Corato, assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, durante l'odierna seduta del Consiglio regionale, in merito alla risoluzione avanzata dalla Commissione Antimafia. "Regione Lombardia ha messo in campo strumenti e risorse per arginare il traffico degli stupefacenti. Grazie all'impiego delle risorse stanziate dalla legge di stabilità abbiamo destinato ben 3,5 milioni di euro agli enti per la realizzazione di progetti di videosorveglianza. Era infatti evidente la necessità di controllare il territorio nei comuni con aree diventate tristemente note come 'boschetti' della droga. Sottolineo, a questo proposito, quanto le Polizie locali siano importanti nella lotta al traffico di droga. Molti comandi usano le unità cinofile e altri hanno iniziato ad usare lo sniffer, strumento acquistato con i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia" ha spiegato De Corato. "La situazione droga, nel nostro Paese e, in particolare, in Lombardia, è più che critica. A testimoniarlo è l'allarmante relazione fornita dal dipartimento centrale servizi antidroga, che ha registrato, per il 2020, in Lombardia, un aumento quasi del 40 per cento dei quantitativi di sostanze sequestrate, rispetto all'anno precedente". (segue) (Com)