Lombardia: De Corato, Giunta approverà risoluzione contro spaccio droga, impegnati in contrasto con misure efficaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "In poche parole - ha proseguito - il mercato del narcotraffico non ha subito una flessione nemmeno in periodo di pandemia, anzi, nei mesi delle chiusure è lievitato. Nella Regione, infatti, è stata sequestrata il 40 per cento di tutta l'eroina sequestrata a livello nazionale, oltre un quarto dell'hashish, l'11 per cento della marijuana, il 30 per cento delle piante di cannabis e il 28 per cento delle droghe sintetiche. E la provincia di Milano è, purtroppo, sempre al comando in questa triste classifica: nel 2020 sono state sequestrate droghe pari a ben il 43 per cento sul totale regionale. In compenso, nella metropoli lombarda è stato portato avanti il 12 per cento di tutte le operazioni antidroga svolte sul territorio nazionale. Sono numeri, quindi, che confermano sì la diffusione del fenomeno, ma anche, per fortuna, l'efficienza delle nostre forze dell'ordine, alle quali, come sempre, va il mio ringraziamento". "L'esperienza ci insegna che per combattere efficacemente le organizzazioni criminali, oltre a investire ingenti risorse e impiegare molti uomini, è indispensabile fare fronte comune. E noi, come assessorato alla sicurezza, stiamo dando il nostro contributo con le deleghe che ci spettano. Con riferimento al Parco Groane, nel 2021 è stato realizzato un progetto di sicurezza integrata, che proseguirà anche nell'anno in corso. Tale progetto, coordinato dalla Prefettura di Milano e dalla Prefettura di Monza e Brianza, ha coinvolto la d.g. Welfare, la d.g. sicurezza, le ATS, le forze dell'ordine e la Polizia Locale di circa 15 Comuni. Si tratta, a mio modo di vedere, di un'iniziativa con la quale sono state messe in atto una serie di operazioni coordinate che hanno condotto a interventi di bonifica del territorio, sequestri di droga e di veicoli, fermi, arresti, ritiro di patenti, segnalazioni in prefettura e altro ancora" ha concluso De Corato. (Com)