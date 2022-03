Ucraina: fonti Pentagono, mercenari Wagner presenti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo paramilitare russo Wagner è "attivo" in Ucraina. Lo ha riferito alla stampa un alto funzionario del Pentagono il quale, citato dalla "Cnn", ha poi negato che al momento in Ucraina risulti la presenza di combattenti stranieri provenienti dalla Siria o da altre aree del mondo. "In questo momento gli Stati Uniti non hanno indicazioni tangibili sul fatto che i russi stiano facendo uno sforzo per rifornirsi (di combattenti stranieri), ma continuiamo ad avere indicazioni che stiano avendo discussioni e che stanno facendo questo tipo di piani sia in termini di rifornimenti che di rinforzi", ha osservato il funzionario, il quale ha inoltre riferito che gli Usa dispongono di "prove chiare" circa il fatto che le forze russe hanno "deliberatamente e intenzionalmente preso di mira infrastrutture civili, ospedali e luoghi di rifugio", e che "il comportamento sul campo da parte delle forze russe costituirebbe crimini di guerra". (Nys)