Urbanistica: Stampete (Pd), bene approvazione aula su toponimi

- Approvata oggi in Aula Giulio Cesare la mozione sui toponomi, a prima firma del consigliere dem Antonio Stampete, presidente della commissione Lavori Pubblici. "Con quest'atto, condiviso anche da gran parte dell'opposizione, impegniamo il sindaco e la Giunta a creare un ufficio interdipartimentale ad hoc per completare ed attuare la manovra dei toponimi. È necessario sbloccare lo stallo tecnico-amministrativo in cui versano le Acru (Associazione consortile di recupero urbano) per riattivare ogni possibile collaborazione. Su questo tema, così importante per il recupero urbanistico, è necessaria un'accelerazione in modo da recuperare anni di immobilismo. Dobbiamo dare risposte a quelle aree di città che da troppo tempo attendono di essere riqualificate", afferma Stampete.(Com)