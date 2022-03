Sicurezza: Giannini (Polizia), gestite migliaia di manifestazioni, facciamo sempre il massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo gestito migliaia di manifestazioni ed invito a guardare quanto è complesso il momento. Anche a noi a capita di non riuscire a fare le cose perfettamente ma non credo sia giusto, quando capita, dover sentire dire che le cose vengono fatte apposta, perché non è così. La polizia fa sempre il massimo anche arrivando a dei sacrifici estremi”. Così il capo della Polizia, Lamberto Giannini, intervenendo al congresso nazionale del sindacato di Polizia Coisp in corso a Fiumicino. “L’impegno deve sempre essere rinnovato perché c’è sempre tanto da afre” ha aggiunto ricordando “i problemi di organico”. (Rin)