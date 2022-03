Ucraina: Giannini (Polizia), ripercussioni certe, già assistito a proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci attende una nuova sfida, perché ritengo che questa gravissima crisi” dovuta al conflitto in Ucraina “avrà certamente ripercussioni sul nostro Paese”. Lo ha chiarito il capo della Polizia, Lamberto Giannini, intervenendo al congresso nazionale del sindacato di Polizia Coisp in corso a Fiumicino. “Ci saranno delle problematiche e dei riflessi su economia e lavoro" ha aggiunto ricordando che "abbiamo già assistito a delle proteste per una serie di aumenti, a cominciare da energia e carburanti, che sono state gestite con grande compostezza e intelligenza”. (Rin)