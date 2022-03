Messico: banche, Banorte analizza possibile acquisto di Banamex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banorte, una delle banche più grosse del Messico, sta analizzando il possibile acquisto di Banamex, l'istituto finanziario che il gruppo statunitense Citigroup ha detto di voler mettere in vendita. Carlos Hank, presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo finanziario, ha detto che si procederà a un'analisi "responsabile ed esaustiva" sulle condizioni dell'acquisto, una volta che saranno rese note le coordinate per la vendita. L'operazione, ha assicurato Hank citato da "El Financiero", potrebbe coinvolgere oltre un migliaio di imprenditori presenti nei consigli regionali e locali, con investimenti destinati ad aumentare il capitale e la territorialità dell'istituto. "È un'opportunità storica per rafforzare la banca nazionale" e dare vita a "un campione messicano della Banca". Il direttore generale del gruppo, Marcos Ramirez, ha immaginato da parte sua la nascita di una "banca messicana per tutti i messicani", con l'invito a famiglie e imprenditori a divenirne azionisti, senza un livello minimo di spesa. (segue) (Mec)