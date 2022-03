Messico: banche, Banorte analizza possibile acquisto di Banamex (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pochi giorni dopo l'annuncio, il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha auspicato per Banamex un ritorno in mani messicane. "Ovviamente non significa impedire che possano partecipare stranieri, noi non siamo chiusi, non siamo sciovinisti, non siamo contro gli stranieri, ma ci piacerebbe che questa banca si 'messicanizzasse'", ha detto Lopez Obrador in un video diffuso giovedì. "Anche perché accade che i guadagni delle banche, quando gli azionisti sono stranieri, non vengono reinvestiti nel Paese", ha spiegato. Il capo dello Stato ha anche dato nomi di possibili compratori, ricavandoli tanto da interessamenti espressi in pubblico, come nel caso di Ricardo Salinas Pliego, quanto da stime fatte sul profilo imprenditoriale, come Carlos Slim, entrambi magnati del mondo delle comunicazioni. (Mec)