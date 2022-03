Usa: portavoce Casa Bianca positiva al Covid, non parteciperà al viaggio di Biden in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, è risultata positiva al Covid-19. Lo ha annunciato poco fa la stessa Psaki su Twitter. "In preparazione per il viaggio in Europa, questa mattina ho fatto un test Pcr. Quel test è risultato positivo, il che significa che aderirò al protocollo Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) e non prenderò parte al viaggio del presidente (Joe Biden) in Europa", ha affermato Psaki. "Ieri ho avuto due incontri a distanza con il presidente e non è considerato un contatto stretto, in base ai protocollo Cdc. Condivido oggi la notizia del mio test positivo per abbondanza di trasparenza. Il presidente è risultato negativo oggi tramite test Pcr", ha aggiunto. La notizia della positività di Psaki arriva poche ore prima che il presidente Biden parta per il suo viaggio a Bruxelles e Varsavia. La portavoce era già risultata positiva alla vigilia del suo ultimo viaggio all'estero, lo scorso ottobre. (Nys)