Germania-Francia: l'amicizia tra i due Paesi si ferma sulla difesa

- L'amicizia tra Germania e Francia “si ferma” sulla difesa, in cui i due Paesi sono divisi da “rivalità e sfiducia” che prevalgono sui progetti comuni nel settore, come il Sistema per il combattimento aero del futuro (Scaf) e il Sistema principale per il combattimento terrestre (Mgcs). È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che cita a esempio dei contrasti tra Berlino e Parigi l'acquisizione dei caccia multiruolo F-35, prodotti dal gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin, recentemente decisa dal governo federale. Al Consiglio europeo informale tenuto a Versailles il 10 e 11 marzo scorso, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che l'Ue reagirà in maniera coerente alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. L'aumento delle spese per la difesa da parte degli Stati membri dovrebbe quindi portare all'acquisizione principalmente di armamenti europei. Secondo Macron, una comunità europea della difesa basata sulle importazioni di armi “non ha senso”. Tuttavia, già il 14 marzo, la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha annunciato l'acquisizione di 35 F-35 che, con 15 caccia multiruolo Eurofighter Typhoon del consorzio europeo Airbus, andranno a sostituire entro il 2030 i cacciabombardieri Tornado in dotazione alla Luftwaffe dal 1980. Allo stesso tempo, Lambrecht ha precisato come Germania e Francia proseguano a sviluppare lo Scaf, che dovrebbe essere operativo dal 2040. Tuttavia, l'acquisizione degli F-35 da parte del governo federale è stata accolta “con stupore” a Parigi. A Berlino, vi è “sfiducia” per lo Scaf, di cui è parte anche la Spagna, e l'Mgcs, in quanto si ritiene che la Francia si preoccupi di più degli interessi della propria industria della difesa che degli investimenti congiunti nel settore. (segue) (Geb)