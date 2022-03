Germania-Francia: l'amicizia tra i due Paesi si ferma sulla difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come nota “Handelsblatt”, la cooperazione franco-tedesca in questo comparto è stata “tutt'altro che facile” negli ultimi anni. Le rivalità tra i governi e le imprese hanno, infatti, bloccato l'avanzamento dei progetti. In particolare, “i francesi sono stati più in grado di far valere i loro interessi rispetto ai tedeschi, anche perché l'industria degli armamenti in Germania è stata trascurata dalla politica”. In Francia, il settore può invece beneficiare del deciso sostegno dello Stato. Non stupisce quindi che il progetto dello Scaf sia guidato dal gruppo aerospaziale francese Dassault. La divisione per gli armamenti di Airbus, che ha sede principalmente in Germania, è un partner junior. Dassault e Airbus stanno attualmente “litigando sull'ulteriore divisione del lavoro”. Non vi è ancora chiarezza sulla prossima fase di sviluppo dello Scaf, che dovrebbe iniziare ad aprile. Intanto, l'amministratore delegato di Dassault, Eric Trappier, ha dichiarato: “Per noi, le richieste aggiuntive da parte di Airbus superano le linee rosse”. A sua volta, Joel Barre, direttore generale per gli armamenti del ministero della Difesa francese, ha ammesso: “La difficoltà che abbiamo nello Scaf è che dobbiamo far lavorare insieme due produttori di aeromobili concorrenti”. Secondo “Handelsblatt”, la cooperazione tra Francia e Germania per l'Mgcs è “altrettanto macchinosa”. Il progetto ha come obiettivo la sostituzione dal 2035 dai carri armati in dotazione agli eserciti di Germania e Francia, rispettivamente il Leopard 2 e il Leclerc. A sviluppare il “carro europeo del futuro” è il consorzio Knds, formato dalla società per la difesa francese Nexter Defence Systems e dalle concorrenti tedesche Krauss-Maffei Wegmann (Kmw) e Rheinmetall per svilupparlo. Secondo diversi analisiti, è la Francia a esercitare il peso maggiore nell'alleanza. Per Barre, il progetto “sta procedendo, ma non certo a una velocità eccezionale”. (segue) (Geb)