Germania-Francia: l'amicizia tra i due Paesi si ferma sulla difesa (3)

- A ogni modo, la rivalità tra Germania e Francia è “più evidente nella cantieristica navale”. In questo settore, l'azienda francese Naval Group ha tentato di acquisire Thyssenkyrupp Marine Systems (Tkms), divisione navale del conglomerato industriale tedesco Thyssenkrupp. Tuttavia, il governo federale ha bloccato l'operazione, “anche quando Thyssenkrupp era disposta a vendere”. L'esecutivo tedesco temeva, infatti, che i cantieri di Tkms in Germania venissero chiusi e le attività dell'azienda trasferite in Francia. Intanto, nella cantieristica navale per la difesa, “i tedeschi si vedono più alla pari con gli italiani e i britannici”. Secondo un dirigente dell'industria bellica tedesca, per la Germania è “possibile un vero partenariato” con Italia e Regno Unito. L'obiettivo è impedire che una replica del caso Airbus che, nata come joint venture tra imprese francesi e tedesche, è ora “più sotto il controllo della Francia, almeno nel settore dell'aviazione civile. A dividere Parigi e Berlino concorre poi la questione delle esportazioni militari. Nell'accordo su cui si fonda il governo federale formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), è stabilito che la materia dovrà essere disciplinata a livello sia nazionale sia europeo e in maniera più restrittiva. Secondo la Francia, invece, le esportazioni di armamenti sono “essenziali per un'industria della difesa competitiva e il mantenimento delle competenze tecnologiche di difesa”. (Geb)