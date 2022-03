Pa: smart working, alla Funzione pubblica si insedia la commissione tecnica coordinata da Tiraboschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È sempre bello quando un organo di stampa come Agenzia Nova taglia traguardi importanti che significano impegno nella verifica dei fatti, qualità e tempismo" Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Si è svolta oggi la prima riunione della commissione tecnica dell'Osservatorio sul lavoro agile nominata lo scorso 8 marzo dal ministro per la Pubblica amministrazione. “Un anno fa, appena insediato, ho voluto assicurare che si facesse tesoro dell’esperienza di lavoro domiciliare sperimentata nella Pubblica amministrazione durante la pandemia per regolare lo strumento del lavoro agile e per stabilire, finalmente, diritti e doveri dei lavoratori e delle amministrazioni”, ha sottolineato il ministro Renato Brunetta. “Per questo, il 10 marzo 2021, abbiamo siglato con i sindacati a Palazzo Chigi il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale: insieme si è concordata la necessità di superare la gestione emergenziale del cosiddetto smart working, attraverso l’introduzione nei contratti collettivi nazionali di lavoro di una disciplina capace di coniugare le esigenze dei lavoratori con quelle della Pa. Da lì è cominciato un percorso condiviso che ci ha portati, prima, a ripristinare il lavoro in presenza come modalità ordinaria di lavoro pubblico e, poi, a fissare in apposite linee guida le condizioni per un lavoro agile intelligente e flessibile, ancorato all’accordo individuale, alla sicurezza della piattaforma informatica e alla qualità dei servizi per i cittadini. (segue) (Com)