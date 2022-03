Pa: smart working, alla Funzione pubblica si insedia la commissione tecnica coordinata da Tiraboschi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dal 15 ottobre scorso, quindi, il lavoro agile nella Pa è stato sganciato dallo stato di emergenza legato al Covid-19. E, con il nuovo contratto del comparto Funzioni centrali, siglato il 5 gennaio 2022 e apripista per tutti gli altri comparti, per la prima volta questo strumento di organizzazione del lavoro è stato regolato, prevedendo il diritto alla disconnessione, alla formazione specifica, alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali, al regime dei permessi e delle assenze. Alla luce di tutti i cambiamenti intervenuti, la Commissione, coordinata dal professor Michele Tiraboschi, che ringrazio, potrà ora monitorare lo stato di attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e formulare proposte concrete per la definizione di indirizzi in materia, anche per alimentare un dibattito pubblico scevro da preclusioni e pregiudizi ideologici. Con l’unico faro della soddisfazione di lavoratori, cittadini, famiglie e imprese”. (segue) (Com)